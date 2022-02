It's A Boy! Erst vor Kurzem gab Brian Austin Green (48) bekannt, dass er bald wieder Vater wird. Seit knapp zwei Jahren ist er jetzt mit seiner Herzensdame Sharna Burgess (36) zusammen, die vor allem aus Dancing with the Stars bekannt sein sollte. Die Turteltauben stecken vermutlich schon mitten in der Familienplanung und können die Geburt ihres gemeinsamen Kindes kaum erwarten. Nun teilte Brian auch endlich das Geschlecht des Babys: Es wird ein Junge!

Auf Instagram gab der Schauspieler die freudige Nachricht bekannt. "Wir möchten uns bei allen für die unglaublich netten Glückwünsche bedanken! Wir freuen uns sehr darauf, um den vierten Juli herum unseren kleinen Jungen auf der Welt begrüßen zu dürfen", schrieb der 48-Jährige unter ein Foto, das den Babybauch seiner Liebsten zeigt. Dazu ergänzte er, dass er es kaum abwarten könne, seine Sharna dabei zu sehen, wie sie das gemeinsame Baby in den Armen hält.

Ob dann bald auch die Hochzeitsglocken läuten werden? Brian und Sharna hatten wohl schon über das Thema Ehe gesprochen, wie ein Insider gegenüber Hollywood Life ausplauderte. Dabei betonte dieser aber, dass sich die beiden erst einmal noch Zeit lassen wollen: "Gerade wollen sie nicht, dass es so rüberkommt, als würden sie etwas überstürzen."

Instagram / brianaustingreen Sharna Burgess und Brian Austin Green

Instagram / brianaustingreen Brian Austin Green mit seinen vier Söhnen

Instagram / sharnaburgess Sharna Burgess und Brian Austin Green im Juli 2021

