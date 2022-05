Mike Cees würde nicht erneut über sein Privatleben sprechen. Der Reality-TV-Star ist derzeit bei Kampf der Realitystars zu sehen. Immer wieder erzählte er seinen Mitstreitern in den vergangenen Folgen von seinen Eheproblemen. Sowohl die anderen Teilnehmer als auch die Fans der Show waren davon ziemlich genervt. Doch wie denken Mike und seine Partnerin Michelle Monballijn inzwischen über den öffentlichen Ehekrisen-Talk?

"Mike ist sehr kommunikativ und verarbeitet seine Themen mit Gesprächen [...]. War natürlich nicht so schön, so etwas Intimes über mich zu hören, aber 'Schwamm drüber'", erzählte die Schauspielerin im Promiflash-Interview. Doch Mike selbst sei inzwischen zu dem Entschluss gekommen, dass er seine privaten Probleme nicht in der Show thematisieren hätte sollen.

Er sei jedoch stolz darauf, dass er sich selbst treu geblieben ist. Aber hat es ihn eigentlich enttäuscht, dass die anderen "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer nicht immer ein offenes Ohr für ihn hatten? "Ach, alles halb so wild [...]. Ich bin nicht enttäuscht, denn ich hatte keine Erwartungen", versicherte Mike.

privat Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn, ehemalige Sommerhaus-Bewohner

privat Mike Cees-Monballijn und Michelle Monballijn

RTL Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn

