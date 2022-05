Georgina Fleur (32) wächst alles über den Kopf! Die deutsche Reality-TV-Bekanntheit lebt jetzt schon seit einigen Monaten in Dubai – wo sie ganz alleine ihre Tochter aufzieht. Mit dem Vater des Babys, Kubilay Özdemir, ist die Influencerin nach seiner Attacke nicht mehr zusammen. Da auch ihre Familie nicht in den Arabischen Emiraten lebt, hat die schöne Rothaarige vor Ort keine Hilfe mit ihrem Töchterchen. Doch das soll sich bald ändern: Georgina sucht ab sofort ein Au-pair-Mädchen!

In ihrer Instagram-Story postete die 32-Jährige nun ein Stellenangebot der etwas anderen Art: "Ich habe mir überlegt, ob ich mir so für ein, zwei Monate zum Gucken ein Au-pair-Mädchen holen sollte – am liebsten eine Deutschsprachige. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir gerne Bewerbungen schicken mit Foto, und mir schreiben, was ihr gerne esst und ob ihr bügeln könnt." Und wie lauten Georginas sonstige Anforderungen? "Es wäre mir auch wichtig, dass ihr im Haushalt helft und natürlich auf ein Kind aufpassen könnt." Im Grunde genommen suche sie jemanden, der ihr ein bisschen im Alltag unter die Arme greifen kann.

"Vielleicht findet sich ja jemand Cooles aus Deutschland, der Lust hat auf einen Monat Auszeit in Dubai – es ist bestimmt ganz lustig mit mir", versuchte Georgina den Job schmackhaft zu machen. "Ich möchte auch gerne eine Freundin in der Person haben. [...] Wir könnten immer zusammen essen gehen oder in die Mall." Könntet ihr euch vorstellen, für die ehemalige Sommerhaus-Kandidatin zu arbeiten? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und ihre Tochter im März 2022 in Dubai

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und ihre Tochter im April 2022 in Dubai

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de