Michael Bublé (46) plaudert intime Details über seine Ehe aus! Der erfolgreiche Sänger ist schon seit über zehn Jahren mit der Liebe seines Lebens verheiratet: Model Luisana Lopilato (34). Die zwei sind inzwischen stolze Eltern von drei Kindern – und Nummer vier ist auch schon unterwegs! Ende Februar hatten die beiden verkündet, dass Luisana wieder schwanger ist. Auch sonst hat Michael offenbar kein Problem damit, öffentlich über sein Privatleben zu sprechen: Der Musiker verriet jetzt, auf welche außergewöhnliche Massage seine Frau steht...

Gegenüber The Sun offenbarte Michael: Luisana liebt Po-Massagen! "Es ist jeden Abend das Gleiche: Meine Frau streckt mir ihren Po hin und sagt: 'Mike, knete meinen Hintern!'", schilderte der "Come Fly With Me"-Interpret. "Sie sagt immer, das würde gegen Cellulite helfen, aber dann erwidere ich jedes Mal: 'Aber du hast doch keine!'" So oder so sei es eine gute Einschlafmethode für die schöne Argentinierin.

Im Laufe des Interviews enthüllte Michael ein weiteres lustiges Detail: Er darf nur bis zum Nachmittag entscheiden, was im TV läuft – danach sei immer Luisana dran. "Ich liebe meine Frau über alles, aber ich habe auch ein bisschen Angst vor ihr", witzelte der 46-Jährige. "So sehr, dass ich mir letzten Sonntag diesen Jennifer Lopez (52)-Film Marry Me anschauen musste und mir dabei am liebsten ins Gesicht geschlagen hätte."

Getty Images Luisana und Michael Bublé, Ehepaar

Instagram / michaelbuble Michael Bublé kuschelt mit Luisana Lopilato und ihren Kindern

Instagram / michaelbuble Michael Bublé und seine Frau Luisana Lopilato

