Atemberaubende Aufnahmen von Amal Clooney (44)! Die Ehefrau von Schauspieler George Clooney (60) wurde in New York City abgelichtet, als sie mit ihrer Mutter Baria Alamuddin ihr Hotel verlässt. Am Mittwoch hatte die angesehene Menschenrechtsanwältin noch vor dem UNO-Sicherheitsrat gesprochen – jetzt zeigte sie sich privat gewohnt stilsicher. Auf dem Weg von ihrem Hotel zum Auto erschien sie in feurigem Rot und zog alle Blicke auf sich.

Dieser Look der 44-Jährigen war für die wartenden Paparazzi nicht zu übersehen. In ihrem knallroten Kleid setzte sie ihre Figur optimal in Szene. Sie trug eine atemberaubende Kombination aus einer blickdichten, gesäumten Brust und einem bestickten, gemusterten Rock. Zu dem Blickfang trug sie ein Paar glänzende High Heels. Ergänzt wurde der Look durch eine kastenförmige Clutch und große glitzernde Silberohrringe. Vervollständigt wurde der Look der Beauty mit einem farblich abgestimmten Lippenstift.

Auch Amals Mutter Baria zeigte sich farbenfroh auf dem Weg zum Dinner mit ihrer Tochter. Über einer klassischen weißen Bluse mit Kragen trug sie eine kanariengelbe, flauschig wirkende Jacke. Dazu trug die 72-Jährige eine weiße Hose mit auffälligen Bügelfalten und ein Paar spitze weiße Stiefel. Eine dunkle Alligator-Handtasche rundete ihren Look ab. Ihre Lippen betonte sie wie Amal in Rot.

Anzeige

Getty Images George und Amal Clooney in London, 2021

Anzeige

Getty Images Amal Clooney im Juli 2019

Anzeige

ActionPress / Splash News Baria Alamuddin und Amal Clooney am 28. April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de