Rebel Wilson (42) fühlt sich sichtbar wohl in ihrem neuen Körper! Die lustige Schauspielerin hat ihrem Gewicht 2020 den Kampf angesagt – mit Erfolg: Im vergangenen Jahr hat sie über 30 Kilo abgenommen. Sie selbst betonte bereits mehrfach, dass sie ein ganz neues Lebensgefühl habe und ihren schlanken Body total genieße. Das ist auch auf diesen aktuellen Fotos nicht zu übersehen: Rebel ließ sich nach einer Party jetzt strahlend von Paparazzi ablichten!

In der Nacht zu Sonntag verließ die "Isn’t It Romantic"-Darstellerin ein Event in New York. Statt sich vor den Fotografen zu verstecken, die draußen warteten, ließ die 42-Jährige sich offenbar gerne ablichten: Rebel grinst auf den hübschen Bildern von einem Ohr zum nächsten – und macht einen superglücklichen Eindruck. Das konnte auch die Sonnenbrille nicht verbergen! Der Kino-Star trug außerdem eine Leder-Leggins, einen Pullover mit rotem Hahnentrittmuster, schwarze Boots und einen dunkelblauen Mantel mit roten Akzenten.

Rebel war an diesem Abend übrigens nicht der einzige Promi auf der Party! Tatsächlich waren ziemlich viele hochkarätige Schauspieler vor Ort: So verließ auch Anne Hathaway (39) schließlich das Event – ebenfalls gut gelaunt und mit einem Strahlen für die Fotografen. Die Beauty trug ein kunterbuntes kurzes Kleid mit pinkfarbenen Pumps und einem beigen Mantel. Karlie Kloss (29) legte in ihrer Leder-Corsage und ihren schwarzen Haremshosen einen besonders heißen Auftritt hin. Auch Leonardo DiCaprio (47) soll dabei gewesen sein. Laut ActionPress handelte es sich um eine VIP-Geburtstagsfeier.

Anzeige

Splash News / ActionPress Rebel Wilson, Schauspielerin

Anzeige

Splash News / ActionPress Anne Hathaway in New York

Anzeige

Splash News / ActionPress Karlie Kloss in New York

Anzeige

Wessen Outfit gefällt euch am Besten? Rebels! Annes! Karlies! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de