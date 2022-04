A$AP Rocky (33) macht derzeit vor allem mit negativen Schlagzeilen von sich Reden! Der US-amerikanische Rapper wurde am Mittwoch nach seinem Urlaub auf Barbados am Flughafen in Los Angeles verhaftet. Der Grund: Die Beamten ermitteln aufgrund einer Schießerei gegen den Musiker. Inzwischen ist der "Praise The Lord"-Interpret aber wieder auf freiem Fuß. Die Verhaftung macht seiner hochschwangeren Freundin Rihanna (34) jedoch schwer zu schaffen: Die Mama in spe ist total fertig und musste deshalb offenbar sogar ihre Baby-Party absagen!

Das berichtete jetzt jedenfalls ein Insider gegenüber The Sun. "Eigentlich hätte am Mittwochabend in Los Angeles Rihannas Baby-Party stattfinden sollen, aber sie musste das Event absagen", schilderte der Informant und betonte zudem: "Rihanna ist wegen A$APs Verhaftung sehr, sehr aufgebracht und gestresst." Für die "Diamonds"-Musikerin seien die jüngsten Geschehnisse "ein Albtraumszenario" – insbesondere weil sie hochschwanger sei.

Schon während der Verhaftung am Flughafen von Los Angeles sei die werdende Mutter total fassungslos und fertig gewesen. "Rihanna war dabei, als A$AP verhaftet wurde", erklärte der Insider weiter und hob hervor: "Sie hat ununterbrochen geweint."

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna im Februar 2022

Getty Images Rihanna, Sängerin

ActionPress / Backgrid Rihanna und A$AP Rocky im Februar 2022 in New York City

