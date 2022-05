Paulina Ljubas (25) hat die Trennung von Yasin Mohamed (30) noch nicht verarbeitet! Ende April bestätigte der Kampf der Realitystars-Kandidat, was viele Fans bereits vermutet hatten: Das Paar hat sich getrennt! Was genau vorgefallen ist, verriet er nicht – aber er deutete an, sie hätten unüberwindbare Differenzen gehabt. Seine Ex äußerte sich bisher nur indirekt zur Trennung. Doch in einem ehrlichen Statement gab Paulina jetzt zu: Sie hat noch Liebeskummer!

In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram wollte ein Fan wissen, wie es der Influencerin aktuell geht. Daraufhin offenbarte sie: "Insgesamt geht es mir mittlerweile eigentlich ganz gut. Natürlich bin ich zwischendurch noch traurig und habe auch immer noch Liebeskummer – aber es ist bei Weitem nicht mehr so schlimm wie vor zwei Wochen." Klingt ganz so, als hätte das Liebes-Aus Paulina ganz schön mitgenommen! Deshalb will die Ex von Henrik Stoltenberg sich wohl auch nicht direkt in die nächste Lovestory stürzen...

"Ich genieße gerade einfach wirklich die Zeit alleine und habe auch gemerkt, dass ich absolut kein Bedürfnis nach Nähe zu einem anderen Menschen habe, egal in welcher Hinsicht", betonte Paulina weiter. Sie genieße es aktuell, viel Zeit mit ihrer Familie und ihren Freundinnen zu verbringen und einfach ihr Ding zu machen. "Dadurch schaue ich gerade das erste Mal nach langer Zeit wieder rein auf meine Bedürfnisse, was mir guttut und fokussiere mich auf meine Ziele."

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Influencerin

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Yasin Mohamed bei der "Miss Germany"-Wahl 2022

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Ex-"Köln 50667"-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de