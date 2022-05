Ist Valea Scalabrino (31) für die Unter uns-Fans Valea oder Sina? Die Schauspielerin steht seit 2010 in der Rolle der Sina Hirschberger vor der Kamera – und hat die Herzen der Zuschauer im Sturm erobert. Auch privat folgen der Seriendarstellerin über 86.000 Menschen auf Social Media. Aber wie ist es, wenn die gebürtige Berlinerin auf der Straße unterwegs ist: Sprechen sie die Fans als Valea an oder wird sie oft mit ihrer Rolle verwechselt? Promiflash hat nachgefragt...

"Bei 'Unter uns' bin ich eher Valea. Damals bei Rote Rosen habe ich viele Nachrichten bekommen: 'Pass auf: Der hat keine guten Absichten.' Die Zuschauer wollten mich warnen", erzählte die 31-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Demnach könnten die "Unter uns"-Fans etwas besser zwischen Fiktion und Wirklichkeit unterscheiden. Allerdings fallen ihr auch lustige Geschichten von Kollegen ein, bei denen das doch nicht ganz so gut geklappt habe. "Benjamin Heinrich, also Bambi, wurde beispielsweise schon nach einem Ölwechsel gefragt. Teilweise bekommen die Leute das also nicht so ganz auf die Kette", erinnerte sich Valea lachend. Benjamin spielt in der Serie einen Kfz-Mechatroniker – und habe sein Können offenbar auch schon privat beweisen sollen.

Einige Eigenschaften von Sina hat ihre Darstellerin mittlerweile aber auch im "echten" Leben übernommen. "Ich glaube, diesen trockenen Ton, den Sina grundsätzlich hat. Ich glaube, dass ich auch ein bisschen so bin und manchmal nicht immer so sympathisch rüberkomme, wie ich vielleicht denke", berichtete sie. Allerdings sei sie viel sensibler als ihre TV-Figur und vor allem nah am Wasser gebaut. "Bei Tiervideos auf TikTok heule ich nach zehn Minuten. Das würde Sina nicht passieren – mir schon", hielt sie fest.

RTL/ Stefan Behrens Schauspielerin Valea Scalabrino

TVNow/ Stefan Behrens Sina (Valea Scalabrino) und Bambi (Benjamin Heinrich) bei "Unter uns"

RTL/ Bernd Jaworek Valea Scalabrino, Schauspielerin

