Billie Eilish (20) macht ein süßes Geständnis! Die junge Sängerin hat bereits eine beachtliche Karriere hingelegt. So durfte die US-Amerikanerin den Titelsong für den jüngsten James Bond-Film singen – und gewann dafür auch vor ein paar Wochen ihren ersten Oscar. In ihrem Trophäenschrank stehen dazu auch schon einige Grammy-Awards. Die "Hostage"-Interpretin hat weltweit Millionen Fans. Aber bei diesem Star bekommt selbst Billie weiche Knie: Sarah Michelle Gellar (45)!

In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram wurde die Musikerin gefragt, für wen sie in ihrer Kindheit geschwärmt hat. Als Antwort postete Billie ein Foto von Michelle in ihrer ikonischen Rolle in "Buffy – Im Bann der Dämonen". Es dauerte nicht lange, bis die Schauspielerin darauf reagierte: "Ich sterbe! Ich bin kein Kind mehr, aber ich schwärme total für Billie Eilish. Aber das war auch wirklich schon alles", freute sich die New Yorkerin auf Twitter.

Ihre Fans feiern Billie und Sarah für die Aktion. "Das ist so süß, ich kann nicht mehr! Ich schwärme für euch beide", betonte ein User unter Sarahs Tweet. "Das kann ich verstehen, Sarah – ich feier Billie auch! Aber du wirst immer die Queen bleiben", schrieb ein anderer. Wen feiert ihr mehr: Sarah oder Billie? Stimmt in unserer Umfrage ab!

ActionPress / Landmark Media Press and Picture Sarah Michelle Gellar in "Buffy – Im Bann der Dämonen"

Getty Images Billie Eilish bei dem iHeartRadio Music Festival, September 2021

Getty Images Sarah Michelle Gellar, Schauspielerin

