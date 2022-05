Jennifer Saro könnte wohl kaum glücklicher sein! Im Oktober 2021 machte die YouTuberin die tolle Neuigkeit publik, dass sie zum ersten Mal Mutter wird. In den vergangenen Monaten versorgte sie ihre Fans daraufhin regelmäßig mit Schwangerschaftsupdates. Auch das Geschlecht hatte die Influencerin schon verraten: Sie bekommt einen Jungen. Doch der Kleine ließ sich ganz schön Zeit – und die Geburt musste letztendlich eingeleitet warten. Jetzt hat das Warten aber endlich ein Ende: Jennis Baby ist da!

In ihrer Instagram-Story postete die 25-Jährige nun ein erstes Foto von sich und ihrem Nachwuchs aus dem Krankenhausbett – und gab dabei preis, dass ihr Sohn am 1. Mai 2022 das Licht der Welt erblickt hat. Zusätzlich machte Jennifer unter dem Beitrag klar, dass der Kleine und sie die Geburt gut überstanden haben. "Uns geht es gut, ich muss mich aber erst einmal erholen", notierte sie. In den kommenden Tagen wolle sich die Beauty aber schon wieder bei ihren Fans melden.

Wer der Vater des Kindes ist, hat die Berlinerin bis heute noch nicht verraten. Sie hatte aber bereits nach der Schwangerschaftsverkündung offenbart, dass sie trotz der Pille danach schwanger geworden – und mit ihrem Sexpartner nicht zusammen sei. "Ich weiß selbstverständlich, wer der Vater ist. Mir steht das nicht zu, das öffentlich zu machen", hatte die Krass Klassenfahrt-Bekanntheit damals ihre Haltung erklärt.

Jennifer Saro, YouTuberin

Jennifer Saro, TV-Bekanntheit

Jennifer Saro, Influencerin

