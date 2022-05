Sie weiß, wie man die Fans begeistert! Lady Gaga (36) ist für ihre großen Auftritte bekannt: Ob in ihrem legendären Fleischkleid oder mit XXL-Plateauschuhen – mit ihren Outfits zieht die "Born This Way"-Interpretin immer alle Blicke auf sich. Dabei lässt die Sängerin auch gerne mal tief blicken und hat kein Problem damit, die Hüllen gelegentlich komplett fallen zu lassen. Jetzt präsentierte Lady Gaga ihr Hinterteil in einem sexy Bikini.

Auf Instagram postete sie einen Schnappschuss, der sie an einem luxuriösen Pool in Las Vegas zeigt. Keck blickt die Pop-Ikone auf dem Foto über die Schulter – und legt damit in ihrem knappen Bikini den Blick auf ihre Kehrseite frei. Zu der hellblauen Bademode mit den goldenen Details kombinierte sie eine schwarze Sonnenbrille. Auch in ihrer Story zeigte Gaga noch mal, wie pudelwohl sie sich in ihrem Hammer-Body fühlt: Sie ließ sich von vorne ablichten und präsentierte stolz ihre langen Beine.

Die Fans waren von den sexy Fotos völlig hin und weg und überschütteten ihr Idol mit Komplimenten. "Heißeste Frau auf der Welt", kommentierte beispielsweise ein User verzückt. Und mit dieser Ansicht ist er nicht alleine: "Ich bin besessen von dir!", ergänzte ein anderer mit unzähligen Flammen-Emojis.

Instagram / ladygaga Lady Gaga im Mai 2022 in Las Vegas

Instagram / ladygaga Lady Gaga im Mai 2022 in Las Vegas

Getty Images Lady Gaga, Sängerin

