Lady Gaga (35) geizt nicht mit ihren Reizen! Die Sängerin ist bekannt für ihre aufwendigen Looks bei Red-Carpet-Events, Konzerten und Musikvideos – die Musikerin gilt mittlerweile als wahre Fashion-Ikone. Für ihr neuestes Fotoshooting posierte die "Bad Romance"-Interpretin jetzt in verschiedenen sexy Outfits – auf dem Cover der Vogue zeigte sich die Künstlerin sogar so, wie Gott sie schuf: Komplett nackt.

Am Dienstag wurde die neue Ausgabe der britischen Vogue veröffentlicht. Das Cover des Magazins zierte Popstar Lady Gaga – und das komplett nackt. Die Musikerin gewährte ihren Fans dabei freien Blick auf ihre zahlreichen Tattoos, die ihren Rücken, ihre Schulter und ihren Oberschenkel zieren. Ihre pompöse Frisur auf dem Bild erinnert an die Mode der Achtzigerjahre, was zu ihrer neuesten Filmrolle passt: Im Streifen "House of Gucci" spielt sie die Rolle der Patrizia Reggiani (73), die im Jahr 1998 schuldig gesprochen wurde, einen Auftragskiller angeheuert zu haben, um ihren Ex-Mann Maurizio Gucci umzubringen.

Erst vor wenigen Wochen sorgte die britische Sängerin Adele (33) mit ihrem Vogue-Cover für Schlagzeilen. Die Musikerin brachte ihre Fans mit ihrer erschlankten Figur zum Staunen – ganze 50 Kilo soll die "Easy On Me"-Interpretin in den vergangenen Jahren abgenommen haben.

Getty Images Sängerin Lady Gaga bei den Oscars 2019

Getty Images Lady Gaga bei der Met Gala 2019

Getty Images Adele, 2017 in Los Angeles

