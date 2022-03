Lady Gaga (35) legte bei den Critics' Choice Awards einen großen Auftritt hin! Am Samstagabend wurde der begehrte Filmpreis zum 27. Mal an die talentiertesten Schauspielerinnen und Schauspieler Hollywoods vergeben. Bevor die Trophäen jedoch verteilt wurden, zeigte sich die Crème de la Crème auf dem roten Teppich. Natürlich hatten sich auch alle ordentlich in Schale geworfen. Lady Gaga verzauberte beispielsweise mit ihrer goldenen Robe und ließ dabei tief blicken!

Die Schauspielerin zog mit ihrem Look sicherlich alle Blicke auf sich. Die House of Gucci-Darstellerin trug eine eng anliegende Robe in Gold mit einem aufreizend tiefen Ausschnitt. Der Stoff des Kleides war zudem mit funkelnden Glitzersteinen besetzt. Die schwarzen Ärmel aus Spitze verliehen dem Outfit eine elegante Note. Das Make-up der Sängerin passte farblich perfekt dazu: Ihre Augen waren mit goldgelbem Lidschatten umrandet.

Im Blitzlichtgewitter der Paparazzi hatte Lady Gaga selbstsicher posiert und legte mit ihrer Garderobe den wohl größten Auftritt des Abends hin. Einen Critics' Choice Award konnte sie jedoch nicht mit nach Hause nehmen. In der Kategorie "Beste Schauspielerin" ergatterte Jessica Chastain (44) die begehrte Trophäe.

Getty Images Lady Gaga im März 2022

Getty Images Sängerin Lady Gaga im März 2022

Getty Images Jessica Chastain im März 2022

