Wunderbare Nachrichten von Hollywoodstar Joey Lawrence (46)! Der Schauspieler hat seine Partnerin Samantha Cope geheiratet. Bereits im August 2021 hatte der "Melissa & Joey"-Darsteller seiner Freundin einen romantischen Antrag gemacht – nur elf Monate nachdem er sie an einem Filmset kennengelernt hatte. Nun haben die Turteltauben den Gang vor den Altar gewagt, wie Joey in einem Interview enthüllte. Das Brautpaar könnte nach der Eheschließung nicht glücklicher sein!

Am vergangenen Sonntag gaben sich der Sänger und Samantha in einer romantischen Zeremonie unter freiem Himmel in Temecula, Kalifornien das Jawort. "Es fühlt sich alles so richtig an. Das Leben kann manchmal sehr herausfordernd sein, aber wenn dir Gott die richtige Person an deine Seite schickt, ist es das wert", erklärte der "Californication"-Darsteller im Gespräch mit People. Die Trauung fand im engsten Kreis statt – nur eine Handvoll Freunde und ihre Familien waren bei der Feier dabei.

Samantha und Joey lernten sich 2020 bei den Dreharbeiten des Films "My Husband's Secret Brother" kennen und lieben. Schon nach ihrem ersten Aufeinandertreffen sei ihnen klar gewesen, dass sie füreinander bestimmt sind. "Er liebt alles an mir und feiert sogar alle noch so schrägen Macken an mir. [...] Schon nach zwei Wochen mit ihm wusste ich, ich werde für immer mit ihm zusammenbleiben", schwärmte die Schauspielerin.

Anzeige

Getty Images Schauspieler Joey Lawrence

Anzeige

Instagram / samanthaccope Samantha Cope und Joey Lawrence

Anzeige

Getty Images Joey Lawrence, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de