Olivia Wilde (38) beweist mal wieder Humor. Seit Anfang des Jahres ist die Schauspielerin mit dem zehn Jahre jüngeren Harry Styles (28) zusammen. Die beiden lernten sich am Set ihres gemeinsamen Films "Don't Worry Darling" kennen. Dort soll es zwischen den beiden schließlich auch gefunkt habe. Seitdem tauchen immer wieder Schnappschüsse auf, die das Pärchen turtelnd zusammen zeigen. Jetzt spricht Olivia erstmals über Harry – wenn auch nicht ganz ernsthaft.

Bei der CinemaCon beschrieb die Regisseurin Harrys Schauspielleistung ironisch als "eine Offenbarung". "Er ist ein aufstrebender Schauspieler, der keine andere Karriere hat, von der ich wüsste", scherzte sie liebevoll über die Schauspielkünste ihres Freundes. Harry spielt an der Seite von Florence Pugh (26) ihren Ehemann, der in den 1950er-Jahren in einer utopischen, experimentellen Gemeinschaft lebt.

Der Film handelt wohl von einem perfekten Leben, in dem man alles hat, was man sich nur wünschen könne, fuhr Olivia fort. "Nicht nur materielle Dinge, sondern wahre Liebe und Freundschaft. Was wäre nötig, damit Sie dieses perfekte Leben aufgeben? Wären Sie bereit, das System, das eine solche Welt am Laufen hält, zu demontieren?", fragte sie abschließend provokant. Der Psychothriller, bei dem Olivia Regie führte, wird in den Vereinigten Staaten am 23. September 2022 erscheinen.

