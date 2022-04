Wo ist Sarafina Wollnys (27) Wohnort? Seit einiger Zeit verdichten sich die Anzeichen, dass die Tochter von Silvia Wollny (57) mit ihrer Familie in der Türkei lebt. Schon zuvor hieß es, dass die 27-Jährige nicht davon abgeneigt sei, irgendwann in dem Land am Schwarzen Meer zu leben. Die Rasselbande gab bereits ein Update, wie wohl sie sich in der Türkei fühlt. Jetzt ist Sarafina mit Kind und Kegel zurück in Deutschland – aber nicht auf Dauer.

"Für uns ging es gestern nach Hause. Wir werden jetzt sechs Wochen zu Hause sein, denn es stehen einige Termine an, die zu erledigen sind", erzählte Sarafina via Instagram. Auch der Geburtstag ihrer Kinder Casey und Emory soll in Deutschland gefeiert werden. Doch danach planen sie offenbar, wieder in die Türkei zurückzukehren.

Zuletzt teilte Sarafina auf Instagram mit, dass die Familie das Wetter in der Türkei total genieße und auch ihre Kinder in dem Land prächtig gedeihen würden. Ihre Fans sind sich bisher uneinig, welche Rolle die Türkei für die TV-Bekanntheit spielt. In einer Promiflash-Umfrage gingen von insgesamt 1.766 Lesern 964 und damit 54,6 Prozent davon aus, dass Sarafina mit ihrer Familie jetzt in der Türkei lebt. 45,4 Prozent halten ihren Aufenthalt im Mittleren Osten jedoch nur für einen vorübergehenden Wohnort.

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Peter und Sarafina Wollny, Januar 2022

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihrem Mann Peter

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihren Zwillingen Emory und Casey

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de