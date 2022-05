Das muss wahre Liebe sein! David Beckham (47) und seine Victoria Beckham (48) sind seit 1999 verheiratet und seitdem unzertrennlich. Der ehemalige Fußball-Star und das Ex-Spice-Girl gehen seit über 23 Jahren Seite an Seite durch Höhen und Tiefen. Vor zwei Wochen feierte Victoria bereits ein neues Lebensjahr und David teilte aus diesem Anlass einige heiße Pics. Nun ist auch der Hottie ein Jahr älter geworden. Diesen Grund nutzt Victoria, um ihrem Mann ebenfalls einige liebe Worte zu widmen.

Auf Instagram teile die Modedesignerin einige Schnappschüsse von David. Auf dem ersten Bild sitzt das Pärchen am Strand, während der ehemalige Real-Madrid-Spieler seine Frau zärtlich im Arm hält. Ganz schön romantisch! Die restlichen Bilder zeigen David zusammen mit seinen vier Kindern Romeo (19), Cruz (17), Brooklyn (23) und der kleinen Harper Seven (10). Liebevoll schreibt Victoria dazu: "Alles Liebe zum Geburtstag an den besten Vater! Wir lieben dich so sehr! Ganz viele Küsse für dich!"

Auch sein zweitältester Sohn Romeo ließ es sich nicht nehmen, einige Geburtstagswünsche zu teilen. Der 19-Jährige teilte ein von sich mit seinem berühmten Vater und schreibt dazu: "Alles Liebe zum Geburtstag Papa! Ich liebe dich so sehr! Danke für alles! Ich hoffe, du hast den besten Tag." Zusätzlich gab es eine personalisierte Jacht-Torte inklusive der ganzen Familie als Zuckerfiguren geschenkt – wenn David sich da mal nicht gefreut hat.

Anzeige

Instagram / romeobeckham David Beckham mit seinem Sohn Romeo

Anzeige

Instagram / victoriabeckham David Beckham mit seiner Tochter Harper Seven

Anzeige

Instagram / victoriabeckham David Beckham mit seiner Tochter Harper Seven

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de