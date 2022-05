Daniela Katzenberger (35) will sich bald erneut unters Messer legen! Die TV-Bekanntheit hatte sich in den vergangenen Jahren schon mehreren Schönheits-OPs unterzogen. Erst vor ein paar Tagen stattete sie dem Beauty-Doc ihres Vertrauens einen weiteren Besuch ab – und ließ sich das Gesicht lasern. So ganz zufrieden ist Dani mit ihrem Äußeren aber noch nicht: Jetzt verriet sie, dass sie auf jeden Fall noch ihre Augenlider straffen lassen will!

