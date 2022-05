Hailey Bieber (25) teilt den beängstigenden Moment ihres Lebens mit der Öffentlichkeit. Am 10. März berichteten US-Medien, dass sich das Model im Krankenhaus befindet. Einige Tage später war die Frau von Justin Bieber (28) wieder zu Hause. Sie deutete an, dass der Grund für ihren Klinikaufenthalt ein Schlaganfall war – ging jedoch nicht näher auf die Gründe ein. Jetzt brach die 25-Jährige ihr Schweigen. In einem Instagram-Video sprach sie offen über den schrecklichen Vorfall: "Es war der beängstigendste Moment meines Lebens. So viele Gedanken gingen mir durch den Kopf. Ich hatte Angst, woher kommt das? Werde ich bleibende Schäden davon haben?"

