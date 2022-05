Johnny Depp (58) verlor wegen Amber Heard (36) einen Millionen-Deal. Seit ihrer Trennung führen der Schauspieler und die Aquaman-Darstellerin eine Schlammschlacht vor Gericht. Der Alice im Wunderland-Darsteller klagt derzeit seine Ex-Frau wegen Verleumdung an, da sie ihn der häuslichen Gewalt beschuldigt. Im Laufe des Prozesses wurde nun bekannt, dass Ambers Anschuldigungen schwere Folgen für die Karriere des Filmstars hatten: Johnny verlor einen 21-Millionen-Euro-Deal.

Wie The Wrap berichtete, wurde am Montag Johnnys Agent Jack Whigham in den Zeugenstand gerufen. Der Manager sagte aus, dass der 2019 von Amber geschriebene Artikel in der Washington Post sich negativ auf die Karriere des 58-Jährigen ausgewirkt hatte. So habe der Schauspieler wegen der Vorwürfe sogar seine Rolle im sechsten Teil der Fluch der Karibik-Filmreihe verloren und somit auch seine Gage in Höhe von über 21 Millionen Euro.

Disney habe den geplatzten Deal damit begründet, dass sie eine "andere Richtung einschlagen" wollten. Doch damit nicht genug. "Nach dem Meinungsartikel war es unmöglich, ihm einen Studiofilm zu verschaffen", stellte Jack Whigham während seiner Anhörung klar.

Anzeige

Getty Images Johnny Depp und Amber Heard während des Prozesses am 21. April

Anzeige

Getty Images Johnny Depp vor Gericht, April 2022

Anzeige

Getty Images Johnny Depp im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de