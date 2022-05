Seit Freitag sitzt Boris Becker (54) im Gefängnis. In der vergangenen Woche war der ehemalige Tennisspieler von einem Gericht in Großbritannien wegen Insolvenzverschleppung schuldig gesprochen worden. Danach ging alles ganz schnell und er wurde umgehend in das Londoner Wandsworth-Gefängnis gebracht. Dort muss der dreimalige Wimbledon-Gewinner für mindestens 15 Monate seine Haftstrafe absitzen. Besuch darf Boris in dieser Zeit empfangen – aber nur unter Einhaltung bestimmter Regeln!

Laut Bild sollten sich Boris' Liebste, wie beispielsweise seine Freundin Lilian de Carvalho Monteiro, darauf nämlich gut vorbereiten. Zunächst muss das Erscheinen über eine Hotline ankündigt werden – online ist das nicht möglich – und der Besuch ungefähr drei Tage im Voraus gebucht werden. Bevor es in die Räumlichkeiten der Haftanstalt geht, werden die Familienmitglieder oder Freunde genaustens kontrolliert und durchleuchtet. Heißt: Es werden ihre Fingerabdrücke genommen und sie werden auf gefährliche Gegenstände abgetastet. Sogar Sicherheitshunde könnten die Besucher im Ernstfall beschnüffeln.

Zudem legt das Gefängnis großen Wert auf normale und vor allem angemessene Kleidung. Sollte Lilian beispielsweise ein zu kurzes Kleid oder ein Oberteil mit zu tiefem Ausschnitt tragen, könnte sie deswegen abgewiesen werden. Wertsachen, Schals oder Hüte müssen im Vorfeld abgelegt werden. Erst wenn all diese Vorschriften von den Angehörigen eingehalten worden sind, dürfen sie den Insassen sehen.

Getty Images Boris Becker im September 2019

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker im März 2022

Getty Images Boris Becker im September 2017

