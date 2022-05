Zieht sich Lilian de Carvalho Monteiro jetzt aus der Öffentlichkeit zurück? Am Freitag änderte sich das Leben ihres Partners Boris Becker (54) plötzlich schlagartig: Nachdem er bereits vor wenigen Wochen wegen Insolvenzverschleppung von einem Londoner Gericht schuldig gesprochen wurde, folgte nun die Strafmaßverkündung. Der Ex-Tennisspieler wurde zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Von seiner Partnerin wurde er in den vergangenen Wochen tatkräftig unterstützt, doch nach der Verhandlung wurde es plötzlich ruhig um Lilian...

Wie Bild berichtet, wurde die 33-Jährige zuletzt am Freitag beim Verlassen des Gerichtsgebäudes gesichtet. Auf den Bildern wirkte sie ziemlich niedergeschlagen, was nach der Verkündung des Strafmaßes auch kein Wunder sein dürfte. Doch wo steckt Lilian jetzt? Laut einem Insider aus Boris' nahem Umfeld soll sie sich weiterhin in London aufhalten. Allerdings müsse sie erst einmal mit der Situation klarkommen – und die Geschehnisse verarbeiten.

Tatsächlich sollen die Risikoanalystin und ihr Liebster nach der Strafmaßverkündung nicht einmal die Möglichkeit bekommen haben, sich richtig voneinander zu verabschieden. Lilian soll ihrem Boris aber noch einen letzten Luftkuss zugeworfen haben, bevor er abgeführt wurde – und es daraufhin für ihn direkt weiter ins Gefängnis ging.

Getty Images Boris Becker im April 2022

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro vor dem Gerichtsgebäude in London

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker im April 2022 in London

