Heute Abend steht bei Sing meinen Song alles im Zeichen der Musik von Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin – besser bekannt als SDP. Seitdem das Duo im Teenageralter ist, machen die zwei nun schon gemeinsam Musik. 1999 gründeten die Berliner schließlich ihre Band, mit der sie bis heute sehr erfolgreich sind. Doch auf welche Songs dürfen sich die Zuschauer am heutigen Tauschabend von SDP eigentlich freuen?

Wie Vox auf seiner Webseite bekannt gab, erhalten am heutigen Abend gleich sechs Songs der "bekanntesten unbekannten Band der Welt" einen neuen Anstrich. Der erste Auftritt der Sendung gehört dieses Mal Clueso (42), der mit seiner Version von "Tanz aus der Reihe" nicht nur Vincent und Dag begeistern wird. Anschließend wird es etwas Emotionaler: Lotte (26) hat sich das 2015 erschienene Liebeslied "Ich will nur, dass du weißt" ausgesucht, das SDP seinerzeit mit Adel Tawil (43) aufnahm. Die The Voice-Backstage-Coachin Elif (29) bringt ihre Co-Stars hingegen mit ihrer Version des Hits "Ne Leiche" danach zum Tanzen.

Zum Ende wird es noch einmal sehr gefühlvoll in Südafrika, denn gleich drei Künstler schlagen mit ihren Auftritten ruhige Töne an. So covert Kelvin Jones (27) "Kurz für immer bleiben", während sich Nightwish-Frontfrau Floor Jansen (41) für "Unikat" entschied. Der Gastgeber Johannes Oerding (40) führt den Abend dann mit seiner Interpretation von "Millionen Liebeslieder" zu einem krönenden Abschluss.

RTL / Markus Hertrich Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin von SDP bei "Sing meinen Song"

RTL / Markus Hertrich Die "Sing meinen Song 2022"-Besetzung

RTL / Markus Hertrich Der "Sing meinen Song"-Cast 2022

