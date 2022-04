Ist Clueso (42) sein Tauschabend positiv in Erinnerung geblieben? Am vergangenen Dienstagabend lief die neue Staffel von Sing meinen Song an. Dieses Jahr covern Weltstar Kelvin Jones (27), das Musiker-Duo SDP, Sängerin Elif (29), Singer-Songwriterin Lotte (26), Gastgeber Johannes Oerding (40) und Nightwish-Frontfrau Floor Jansen (41) die Songs ihrer Co-Stars. Am ersten Abend stand die Musik des Erfurters im Fokus. Im Promiflash-Interview verriet Clueso nun, wie es für ihn war, seine eigenen Lieder bei "Sing meinen Song" zu hören.

"Es war geil. Ich war immer sehr gespannt! Das ist ja die Idee des Formats – es lässt dich nicht kalt", begann der Blondschopf zu erzählen. Jeder Künstler verbinde mit seinen eigenen Songs Tausende von Erinnerungen, weshalb es noch einmal etwas ganz Besonderes sei, die Hits dann in einer neuen Fassung zu hören. "Alle haben sich auch wirklich reingekniet. Da kamen Versionen raus, da hätte ich niemals gedacht, dass das klappt", versicherte er im Promiflash-Interview.

So rührte Clueso Lottes Performanz von "Gewinner" beispielsweise zu Tränen, da der Song von seinem letztes Jahr verstorbenen Opa handelt und auf dessen Beerdigung gespielt wurde. "Er stand mir sehr nah und war ein sehr guter Freund. Wir haben einfach viel erlebt. [...] Das flog dann alles mit rein und ich dachte, mich zerhaut es", erinnerte sich der 42-Jährige zurück. Genau wegen dieser Momente habe er sich im Vorhinein jedoch auf das Format gefreut.

Dass die neunte Staffel direkt mit seinem Tauschabend anfängt, habe er im ersten Moment jedoch gar nicht gut gefunden. "Ich hätte auch gerne zuerst ein bisschen reingeschnuppert, wie es so ist – ob ich den richtigen Pullover anhabe", scherzte der "Flugmodus"-Interpret. Seine Meinung habe sich diesbezüglich jedoch schnell geändert. "Es war cool, alles auf mich zukommen zu lassen und zu hören, was die anderen so über mich denken. Und es war auch gut, dass dann hinter mir zu haben und mich zu entspannen", versicherte Clueso.

RTL / Markus Hertrich Clueso, Lotte, Klevin Jones und Elif bei "Sing meinen Song"

RTL / Markus Hertrich Lotte, Singer-Songwriterin

RTL / Markus Hertrich Der "Sing meinen Song"-Cast 2022

Christoph Köstlin Clueso, Sänger

