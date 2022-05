War Basti bis jetzt der herausforderndste Schüler für Ekat? Für Bastian Bielendorfer (37) und Ekaterina Leonova (35) war am vergangenen Freitag die Reise bei Let's Dance vorbei. Der Comedian und die schöne Profitänzerin gaben Woche für Woche ihr Bestes. Das Tanzbein zu schwingen, war für den fast zwei Meter großen Komiker eine sichtliche Herausforderung. Jetzt spricht Ekat offen darüber, wie sie das Training mit Basti wirklich empfunden hat.

Nach all den Jahren als Profitänzerin in der Show und diversen Promis an Ekats Seite: War Bastian ihr bisher größtes Problemkind? "Das kann ich nicht sagen, denn im menschlichen Sinne war er überhaupt kein harter Fall für mich – ganz im Gegenteil! Wir haben uns super verstanden! Natürlich – tänzerisch war das nicht so einfach", äußert sie sich ehrlich gegenüber Promiflash. Viele Fans waren der Meinung, dass der Autor einfach nicht das Zeug zu einem guten Tänzer habe, aber dennoch hat er nicht aufgegeben: "Basti hat von Natur aus vielleicht nicht so ein großes Tanztalent, aber er hat sich davon nicht unterkriegen lassen, hat viel Mühe hineingesteckt und sich wirklich toll weiterentwickelt."

Auch wenn Bastian aus tänzerischer Sicht vielleicht nicht immer sein Bestes geben konnte, hat er in den Proben stets alles gegeben, wie Ekat im Promiflash-Interview bestätigt: "Ich kann mich wirklich nicht beschweren, er hat sehr hart gekämpft und ich habe die Zeit sehr genossen!" Darüber hinaus schien er sich beim Training trotz der harten Arbeit den Spaß nicht verderben zu lassen und dies verkörperte er auch in seinen Tänzen: "Wir hatten viel Spaß und haben auch neben dem harten Training viel gelacht, den Zuschauern jeden Freitag Freude bereitet. Deshalb war es in meinen Augen eine perfekte Staffel", äußert sich die Profitänzerin.

Instagram / bielendorfer Ekaterina Leonova und Bastian Bielendorfer

Getty Images Ekaterina Leonova und Bastian Bielendorfer bei "Let's Dance"

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova und Bastian Bielendorfer, "Let's Dance"-Kandidaten 2022

