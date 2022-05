Da hat wohl jemand alte Bilderalben durchgeblättert! Jake Paul (25) mauserte sich in den letzten Jahren zu einem echten Box-Champion. Nach seinem letzten Triumph Ende 2021 verkündete der einstige YouTuber überraschend, dass er seine Boxhandschuhe für immer an den Nagel hängen wird. Damit beendete der Bruder von Logan Paul (27) seine Profikarriere nach nur zwei Jahren. Im Netz erinnerte sich Jake nun an seine Kampfsport-Anfänge zurück.

Auf seinem Instagram-Account teilte Jake jetzt ein amüsantes Bild aus Kindertagen mit seiner Community. Darauf ist der junge Profiboxer in einem Wrestling-Outfit zu sehen. "Ich habe nur zum Spaß geboxt, wen soll ich mit anmelden?", scherzte der 25-Jährige unter seinem Beitrag, das den Sportler samt professionellem Wrestling-Bodysuit und Kopfschutz zeigt.

Neben seiner Sportkarriere sorgte Jake in den letzten Wochen auch mit seinem Liebesleben für so einige Schlagzeilen. Seit über zwei Jahren führen der ehemalige Boxer und das Model Julia Rose eine On-off-Beziehung. Nachdem ein Insider erst vor wenigen Monaten ausplaudert hatte, dass das Paar erneut getrennt sei, teilte das Paar erst vor wenigen Tagen mit, dass sie erneut zueinandergefunden haben.

Anzeige

Getty Images Jake Paul vor einem Boxkampf im August 2021

Anzeige

Getty Images Jake Paul und Tyron Woodley bei einem Boxkampf im August 2021

Anzeige

Instagram / jakepaul Julia Rose und Jake Paul im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de