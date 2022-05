Kim Kardashian (41) hat ihren Glauben an die ewige Liebe nicht verloren. Die Reality-TV-Bekanntheit, die sich seit Februar letzten Jahres mit ihrem Ex Kanye West (44) im Scheidungsprozess befindet, ist glücklich vergeben. Ihr neuer Freund Pete Davidson (28) begleitete sie vergangene Woche zum ersten Mal öffentlich auf dem Red Carpet und vor Kurzem auf der Met Gala. Ihre Liebe wird seit einigen Monaten heiß in den Medien diskutiert. Jetzt äußerte sich die vierfache Mama erstmalig über die Ernsthaftigkeit der Beziehung.

In dem Teaser zur neuen Episode von The Kardashians, der auf YouTube veröffentlicht wurde, verriet die Unternehmerin: "Ich glaube an die Liebe, deshalb wird es hoffentlich noch eine weitere Hochzeit für mich geben." Nach drei gescheiterten Ehen mit Damon Thomas (51), Kris Humphries (37) und zuletzt Kanye West scheint sie die Hoffnung nicht aufgegeben zu haben. "Aller guten Dinge sind vier", witzelte sie.

Die anhaltenden Schwierigkeiten der Ehescheidung mit Ye scheinen ihr Liebesglück nicht zu beeinträchtigen. Doch nicht nur eine weitere Hochzeit kann sich die Beauty mit ihrem neuen Freund vorstellen. Laut einem Insider haben die beiden bereits auch schon über ein gemeinsames Kind geredet.

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian im Jahr 2014

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian beim White House Correspondents' Association Dinner

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Pete Davidson beim Essen

