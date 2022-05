SDP erleben in Südafrika eine emotionale Zeit! Das Hip-Hop-Duo gehört bereits seit über 20 Jahren zur deutschen Musikszene. Mit Songs wie "Ne Leiche" oder "Ich will nur, dass du weißt" landeten Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin einen Hit nach dem anderen. In diesem Jahr sind die zwei bei Sing meinen Song dabei – für SDP ein ganz besonderes Erlebnis, wie sie Promiflash verrieten!

In der beliebten Musikshow covern verschiedene Musiker die Songs ihrer Kollegen, dürfen aber auch erleben, wie ihre eigenen Tracks neu interpretiert werden. Diese Erfahrung wurde Vince und Dag am Dienstagabend zuteil. Im Promiflash-Interview ließen sie das Erlebte Revue passieren: "Wenn die anderen für dich singen, dann ist es unfassbar berührend. Wenn du da sitzt und da singen so krasse andere Künstler deine Lieder, dann kannst du nicht anders, als krass berührt zu sein!" Die Jungs schilderten weiter, ihre Songs würden ihnen viel bedeuten: "Das war deshalb richtig krass emotional aufgeladen. Das ist fast eine emotionale Überforderung!"

Im Gegensatz zu den anderen Teilnehmern Clueso (42), Elif, Lotte (26), Floor Jansen (41) und Kelvin Jones (27) traten SDP als Duo an. Dass sie nicht alleine performen mussten, fanden Vince und Dag super: "Das Allergeilste ist aber, dass man sich zu zweit freuen kann und die Freude teilen kann. Es ist einfach so krass, was wir alles immer zusammen erleben. Schon seit 1996 unterhalten wir uns über alles, was vor sich geht, und verarbeiten alles zusammen!"

Getty Images Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin von SDP

RTL / Markus Hertrich Johannes Oerding, Clueso, Lotte, Kelvin Jones, SDP, Floor Jansen und Elif bei "Sing meinen Song"

RTL / Markus Hertrich SDP bei "Sing meinen Song" 2022

