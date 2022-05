Sharon Trovato (30) durfte nur dank ihres berühmten Papas nach Thailand reisen! Die Privatdetektivin gehörte zum Startcast der diesjährigen Kampf der Realitystars-Staffel. Zusammen mit Elena Miras (30), Schäfer Heinrich (55) und Co. bezog die Mönchengladbacherin am 13. April die berüchtigte RTL2-Sala in der paradiesischen Kulisse. Doch wie kam es überhaupt zur Einladung in das beliebte Format? Sharon selbst wurde zuerst nämlich gar nicht direkt gefragt...

Promiflash traf Sharon zusammen mit ihrem Papa Jürgen Trovato (59) auf dem Bild-Renntag in Gelsenkirchen. Da auch der Ermittler selbst vergangenes Jahr mit Promi Big Brother zum ersten Mal an einer Realityshow teilgenommen hatte, kam die Frage auf, ob das Vater-Tochter-Duo gern mal zusammen in eine solche Sendung gehen würden. Daraufhin plauderte der Privatdetektiv überraschend aus: "Bei 'Kampf der Realitystars' wurde ich angeschrieben, sie ist hingegangen. Ist ja nicht schlimm. Soll sie ruhig machen, ist ja gut."

Der Leverkusener ist sich sicher: Wäre er mit seiner Tochter gemeinsam in die Strandhütte voller Realitystars eingezogen, wäre für Sharon definitiv nicht in der ersten Folge Schluss gewesen: "Dann wärst du auf jeden Fall ein bisschen länger drin geblieben, glaube ich. Aber nein, sie hat es gut gemacht. Da steckt man nicht hinter, wer der Erste ist, wer der Letzte ist. Das ist halt so", neckte er sie im Interview. Warum sich die Produktion schlussendlich dagegen entschieden hatte, die beiden als Duo zu "Kampf der Realitystars" zu holen, wissen beide nicht. Nächstes Jahr wäre Jürgen jedenfalls gerne dabei!

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Sharon Trovato auf dem Bild-Renntag 2022

RTLZWEI/Paris Tsitsos Der Cast von "Kampf der Realitystars" 2022

Instagram / sharon_trovato27 Sharon und Jürgen Trovato

