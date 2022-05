Justin Bieber (28) schlug hart auf dem Boden der Tatsachen auf. Mit seinen mentalen Problemen geht der Sänger offen um. Auch in seiner Ehe mit Hailey Bieber (25) führte die Psyche des Musikers zu Herausforderungen – doch das Model stand seinem Gatten stets zur Seite. Nun sprach auch der "Peaches"-Interpret ehrlich über die Anfangszeiten seiner Ehe. Dass die Hochzeit mit Hailey nicht all seine Probleme löste, stürzte Justin in eine Krise.

"Als ich zum ersten Mal geheiratet habe, hatte ich einen kleinen emotionalen Zusammenbruch", berichtete der 28-Jährige in einem Interview mit Ebro Darden von Apple Music, wie People berichtet. Er habe gedacht, der Schritt vor den Traualtar würde all seine Probleme lösen, doch dem war nicht so. "Man will, dass seine Frau etwas tut, was man selbst nicht tut. Und manchmal ist es schwer, in den Spiegel zu schauen und zu erkennen, dass man vielleicht nicht der Mensch ist, für den man sich gehalten hat", räumte Justin ein.

Inzwischen kennt der Künstler den Ursprung dieses Gefühls. "Das ist nur das Ergebnis von Trauma und Lebensumständen", fasste er zusammen. Ihm persönlich habe nun der Glaube Halt gegeben und dabei geholfen, nicht mehr so hart mit sich selbst zu sein.

Getty Images Der Sänger Justin Bieber mit seiner Frau Hailey

Instagram / haileybieber Sänger Justin Bieber mit seiner Frau Hailey

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Sänger

