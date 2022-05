Endlich ließ sich Sophie Turner (26) zu einem Interview über ihre zweite Schwangerschaft hinreißen! Spätestens seit der Oscar-Nacht im vergangenen März war auch dem letzten klar, dass die Game of Thrones-Schönheit mit Ehemann Joe Jonas (32) das zweite Kind erwartet. Auch auf der Met Gala am Montag strahlte die Schwangere mit XXL-Kugel auf dem roten Teppich. Über Baby Nummer zwei geredet hat Sophie allerdings nicht – bis jetzt!

Mit der britischen Elle führte die 26-Jährige jetzt das allererste Interview zu ihrer zweiten Schwangerschaft. Die Schauspielerin könnte nicht glücklicher sein, wie ihr Leben aktuell verläuft: "Das ist, was für mich das Leben ausmacht – die nächste Generation großzuziehen! Es ist das Größte zu sehen, wie meine Tochter immer kräftiger wird. Wir sind so aufgeregt, unsere Familie zu erweitern. Es ist der beste Segen aller Zeiten!"

Töchterchen Willa kam bereits im Sommer 2020 zur Welt. Wann die Kleine ihr Geschwisterchen begrüßen darf, bleibt erst einmal ein Geheimnis. Denn Sophie hat bisher nicht verraten, wie weit sie ist. Der Umfang ihres Babybauchs auf der Met Gala in New York am vergangenen Montag lässt allerdings darauf schließen, dass es gar nicht mehr allzu lange dauern kann. Joe und seine Liebste werden aller Wahrscheinlichkeit nach also wieder ein Sommer-Baby bekommen.

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner bei den Oscars 2022

P & P/ MEGA Joe Jonas und Sophie Turner in Los Angeles

Getty Images Sophie Turner im Mai 2022

