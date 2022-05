Ihre Schwangerschaft kann Sophie Turner (26) nicht mehr verstecken. Aktuell erwartet die Game of Thrones-Schönheit ihr zweites Kind mit ihrem Mann Joe Jonas (32). Obwohl die rothaarige Schönheit nie offiziell bekannt gab, dass sie in freudiger Erwartung ist, wurde sie immer wieder mit einer verdächtigen Rundung abgelichtet. Bei der diesjährigen 94. Oscar-Verleihung erschien die Schauspielerin dann in einem engen roten Kleid, das kleine Spekulationen mehr übrig ließ. Bei der Met-Gala präsentierte Sophie ihren runden Babybauch nun erneut stolz auf dem Red Carpet.

Am vergangenen Montag fand erneut die beliebte Gala des Metropolitan Museum of Art in New York City statt, bei der Sophie und Joe gemeinsam für die Fotografen posierten. Dabei fiel besonders die immer runder werdende Körpermitte der gebürtigen Britin ins Auge, die sie in einem eng anliegenden schwarzen Kleid von Louis Vuitton perfekt in Szene setzte. Wie Aufnahmen des Events zeigen, schienen die Eheleute mehr als glücklich zu sein. Immer wieder lächeln sie sich euphorisch an oder legen ihre Hände liebevoll auf den Babybauch der 26-Jährigen.

Wie Page Six berichtete, ist es das erste Mal seit 2019, dass sowohl Sophie als auch Joe das Event besuchten. Damals gaben die beiden ihr Red-Carpet-Debüt als frisch Verheiratete. Schon damals begeisterte das Paar alle Anwesenden mit ihren atemberaubenden Looks.

Getty Images Sophie Turner im Mai 2022

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner auf der Met-Gala 2022

Getty Images Sophie Turner auf der Met-Gala 2022

