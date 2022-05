Mit ihrem Outfit zieht Herzogin Kate (40) erneut alle Blicke auf sich. Regelmäßig begeistert Prinz Williams (39) Ehefrau das Netz sowie das britische Volk mit ihren modischen Outfits. Zum diesjährigen Osterfest bezauberte sie beispielsweise in einem hellblauen Mantelkleid samt dunkelblauem Haarreif. Erst vor wenigen Wochen holte sie dann das Kleid wieder aus dem Schrank, das sie schon zu Charlottes Taufe getragen hatte. Nun bewies Herzogin Kate bei einer Preisverleihung erneut ihr Händchen für Mode.

Am vergangenen Mittwoch vertrat die dreifache Mutter das britische Oberhaupt bei der Verleihung des Queen Elizabeth II Award für Design im Design Museum London. Dem Anlass entsprechend begeisterte Kate in einem petrolgrünen Kleid, das ihr bis zu den Knien reichte. Wie Page Six berichtete, stammt der Hingucker von der kanadisch-britischen Modedesignerin Edeline Lee und kostet umgerechnet rund 925 Euro. Das hochgeschlossene Kleidungsstück kombinierte die 40-Jährige mit farblich passenden Pumps, einer grünen Clutch sowie goldenen Ohrringen, die perfekt zu der goldenen Gürtelschnalle des Kleides passten.

Während der Veranstaltung unterhielt sich die brünette Schönheit dann beispielsweise mit dem Chefredakteur der britischen Vogue oder traf sich mit aufstrebenden Designern, die an dem Event der British Fashion Council Foundation teilnahmen. Am Ende des Abends durfte sie dann sogar den Gewinner des Modepreises verkünden. Anschließend folgte eine Modenschau des ausgezeichneten Designers.

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate im Design Museum London im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate bei der Verleihung des Queen Elizabeth II Award for British Design 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de