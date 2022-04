Herzogin Kate (40) beweist erneut ihr Händchen für Mode. Regelmäßig bezaubert die Britin in glamourösen Abendkleidern ihre Fans oder zieht mit günstigen It-Pieces alle Blicke auf sich. Dabei greift Prinz Williams (39) Ehefrau auch immer wieder zu Kleidungsstücken, die sie schon einmal zu Veranstaltungen ausgeführt hat. So trägt die brünette Schönheit ihren roten Lieblingsschal zum Beispiel bereits seit gut elf Jahren. Nun recycelte Herzogin Kate ein Kleid, das sie bereits 2015 zur Taufe ihrer Tochter Charlotte (6) getragen hatte.

Wie Daily Mail nun berichtete, holte die 40-Jährige anlässlich eines Gedenkgottesdiensts in der Westminster Abbey am Montagmorgen ein ganz besonderes Kleidungsstück wieder aus ihrem Schrank: Das Kleid, das sie vor sechs Jahren bei der Taufe ihrer Tochter trug. Laut des Magazins stammt das weiße Ensemble von dem britischen Luxusmodehaus Alexander McQueen (✝40), zu dem Kate Ohrringen ihrer verstorbenen Schwiegermutter Prinzessin Diana (✝36) kombinierte. Abgerundet wurde ihr Look durch schwarze Pumps und farblich passenden Accessoires, wie beispielsweise ein Stirnband der Hutmacherin Jane Taylor.

Schon vergangenen Monat hatte die Herzogin von Cambridge während ihrer Reise auf die Bahamas mit einer Vielzahl an Outfits begeistert. So trug Kate bei einem vom Generalgouverneur von Jamaika ausgerichtetes Essen beispielsweise ein smaragdgrünes Kleid oder entzückte an nur einem Tag mit gleich drei tollen Looks. Selbst im Regen machte sie damals in einer mintfarbenen Robe eine gute Figur.

Getty Images Prinz William, Prinz George und Herzogin Kate bei Prinzessin Charlottes Taufe im Juli 2015

Getty Images Herzogin Kate, Ehefrau von Prinz William

Getty Images Herzogin Kate im April 2022

