Wow, hier sorgt die britische Königsfamilie für einen echten Hingucker! Wie in jedem Jahr stand auch dieses Osterfest bei den Royals in Großbritannien ein Gottesdienst in der St. George's Chapel auf Schloss Windsor an. Die Queen (95) selbst konnte aufgrund von gesundheitlichen Problemen nicht persönlich an der Messe teilnehmen. Dafür war allerdings ein Teil ihrer Liebsten vor Ort – und die konnten sich sehen lassen. Promiflash hat euch die elegantesten Looks der Royals zusammengefasst!

Für eines der größten Highlights dürfte Herzogin Kate (40) gesorgt haben. Die dreifache Mutter erschien in einem hellblauen Mantelkleid samt dunkelblauem Haarreif und farblich passender Tasche sowie High Heels. Damit ist sie nicht die Einzige in Blau – während Töchterchen Prinzessin Charlotte (6) ebenfalls ein hellblaues Blümchenkleid mit Strumpfhose trägt, blitzt unter Prinz Georges (8) Anzug ein Hemd im gleichen Farbton hervor. Papa Prinz William (39) war das einzige Familienmitglied ohne hellblauen Farbtupfer in seinem Outfit.

Neben den Sussexes von Cambridge kamen auch Prinzessin Eugenie (32) und Peter Phillips (44), Zara Tindall (40) und Sophie von Wessex (57) mit ihren Familien zum Gottesdienst. Alle kleideten sich entweder im dunklen Anzug oder frühlingshaften Kleid mit glamouröser Kopfbedeckung.

Getty Images Herzogin Kate an Ostern 2022

Getty Images Prinzessin Eugenie und Peter Phillips kurz vor dem Ostergottesdienst 2022

Getty Images Prinz Edward mit seiner Familie

Getty Images Zara Tindall an Ostern 2022

