Was läuft da zwischen Marc-Robin und der Verführerin Laura? Der Schweißer ist momentan gemeinsam mit seiner Freundin Michelle Kmy bei Temptation Island zu sehen. Zunächst hielt sich der Hottie aus Karlsruhe in der Männervilla noch total zurück, doch mittlerweile scheint er so langsam aufzutauen. In der neuen Folge darf Laura nach einer wilden Party sogar mit auf sein Zimmer: Sind da etwa Gefühle im Spiel?

Nach der Sause entspannte der 26-Jährige zusammen mit der Single-Lady noch in seinem Zimmer auf dem Bett. Die beiden unterhielten sich – und dabei machte Marc-Robin ihr einige Komplimente. "Du bist voll cool. Ich gönne dir das richtig, dass du irgendwann jemanden findest, der so zu dir ist, wie ich mit Michelle bin", meinte er. Laura scheint allerdings nicht daran zu glauben, dass sie bald die große Liebe findet. Doch der Partner von Michelle kann ihre Zweifel offenbar überhaupt nicht nachvollziehen. "Wenn ich dich irgendwo als Single sehen würde, würde ich voll darauf abfahren, wirklich", stellte der Kandidat klar. Ob zwischen den beiden wohl mehr laufen würde, wenn er keine Freundin hätte?

Auch einen Tag nach der Party verbrachten Marc-Robin und die Fitnesstrainerin wieder viel Zeit miteinander. Sie sonnten sich gemeinsam am Pool – und schienen dabei viel Spaß zu haben. "Ich bin wirklich richtig froh, dass ich mich mit der Laura so gut verstehe. Dass ich mit einer Frau hier so ein Sympathielevel erreichen könnte, das hätte ich echt nicht gedacht", gab er ehrlich zu.

