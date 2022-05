Jasmin Herren (43) will offenbar nach vorne schauen! Im vergangenen Jahr änderte sich das Leben der Schlagersängerin plötzlich schlagartig: Am 20. April 2021 verstarb ihr Mann Willi im Alter von nur 45 Jahren – für ganz Deutschland war das ein Riesenschock. Regelmäßig machte die Musikerin nach seinem Tod deutlich, was für eine große Lücke er in ihrem Leben hinterlassen hat. Doch jetzt scheint Jasmin positiv in die Zukunft blicken zu wollen: Sie verriet nun, dass sie sich bereit für einen neuen Partner fühlt!

In ihrer Instagram-Story stellte sich die 43-Jährige nun den Fragen ihrer Community. Ein Fan interessierte sich dafür, ob sie eines Tages gerne einen neuen Mann an ihrer Seite hätte. "Ich bin definitiv zu jung, um mir einzureden, ich werde mein Leben lang alleine bleiben", gab Jasmin ehrlich zu. Deshalb wolle sie der Liebe noch eine zweite Chance geben. "Ich habe gerne jemanden um mich. Ich habe gerne einen festen Partner. Ja, ich kann mir das vorstellen", meinte die Mutter einer Tochter.

Obwohl Jasmin sich mittlerweile auf einen neuen Mann einlassen würde, macht ihr Willis plötzliches Ableben nach wie vor sehr zu schaffen. Zuletzt hatte sie an seinem ersten Todestag im April ein emotionales Video im Netz geteilt, um an ihren verstorbenen Ehemann zu erinnern. In dem Clip waren zahlreiche Aufnahmen von dem Entertainer und seiner Liebsten zu sehen gewesen.

