Miles Teller (35) will aller Welt zeigen, wie sehr er seine Frau liebt. Im August 2017 fiel der Schauspieler während eines romantischen Urlaubs in Südafrika vor Keleigh Sperry (29) auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Rund zwei Jahre später trat das Paar dann schließlich gemeinsam vor den Traualtar. Augenscheinlich könnten die beiden auch nicht glücklicher miteinander sein. Auf der "Top Gun: Maverick!"-Premiere küsste Miles seine Keleigh nun leidenschaftlich auf den Mund.

Wie DailyMail berichtete, fand die Premiere des Actionstreifens am Mittwochnachmittag auf der USS Midway in San Diego statt. Aufnahmen des Events beweisen, dass Miles und Keleigh trotz des ganzen Blitzlichtgewitters kaum die Finger voneinander lassen konnten. Freudestrahlend posierte das Paar für die Fotografen, bevor es sich kurzerhand küsste. Augenscheinlich war der Schmatzer auch so leidenschaftlich, dass Miles erst einmal nach Luft schnappen musste, als sich die Turteltauben wieder voneinander lösten. Anschließend ließen sich der 35-Jährige und seine Liebste noch mit Hauptdarsteller Tom Cruise (59) ablichten.

Bereits vergangenes Jahr im September hatte die brünette Beauty im Netz nur so von ihrem Gatten geschwärmt. Anlässlich ihres zweiten Hochzeitstags postete Keleigh eine Reihe an Erinnerungsstücken mit ihren Followern, beispielsweise von der Trauung oder aus dem Urlaub. "Ich liebe dich für immer. Danke, dass du so ein toller Ehemann bist", kommentierte sie den Beitrag seinerzeit.

Miles Teller und Keleigh Sperry bei der "Top Gun: Maverick!"-Premiere

Tom Cruise, Miles Teller und Keleigh Sperry

Miles Teller und Keleigh Sperry bei der "Top Gun: Maverick!"-Premiere

