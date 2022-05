Iris Abels (54) Zeit in der neuen Unterhaltungsshow ist schon wieder vorbei. Neben Joey Heindle (28), Vanessa Mariposa (29), Marc Terenzi (43) und Co. trat auch die einstige Bauer sucht Frau-Teilnehmerin dem Club der guten Laune bei. Der Traum von der Siegesprämie im Wert von 50.000 Euro ist für die einstige Sommerhaus der Stars-Gewinnerin jedoch bereits in der ersten Folge geplatzt. Doch wie waren die Dreharbeiten für Iris? Promiflash hat nachgehakt!

"Am Anfang weiß man ja nie, mit wem man an solchen Formaten teilnimmt. Ich war wirklich sehr angenehm überrascht und aus meiner Sicht hat das alles gut geklappt", erzählte Iris im Interview mit Promiflash und fügte hinzu, dass sie mit allen anderen Clubbis immer gut zurechtgekommen sei. Dabei habe sich die 54-Jährige vor allem in ihrer Rolle innerhalb der TV-Runde besonders wohlgefühlt. "Ich war die Mutti der Gruppe. Durchs Bekochen und auch durch Ratschläge und mal einen in den Arm nehmen", erinnerte sich die gelernte Versicherungsangestellte. Auch weitere TV-Auftritte könne sich Iris nach dieser Reality-Erfahrung deshalb durchaus vorstellen!

Auch wenn das Klima zwischen Iris und den anderen Show-Teilnehmern immer angenehm war, hat der TV-Bekanntheit die thailändische Hitze immer mal wieder zu schaffen gemacht. "Man musste sehr aufpassen, dass man sich nicht verbrennt. Das war schon echt extrem, wenn man verschiedene Challenges mitmacht und die Sonne knallt dabei runter", verriet Iris und räumte ein, dass sie sich immer mal wieder nach deutschen Temperaturen gesehnt hat.

"Club der guten Laune" ab dem 4. Mai 2022 immer mittwochs um 20:15 Uhr in Sat.1 und auf Joyn.

SAT.1 / Julian Essink Der "Club der guten Laune"-Cast 2022

Action Press/AEDT Vanessa Mariposa, Theresia Behrend-Fischer, Joey Heindle, Julian Stoeckel und Iris Abel

Promiflash Uwe und Iris Abel im Mai 2022

