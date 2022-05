Amber Heard (36) und Johnny Depp (58) liefern sich momentan einen Rosenkrieg vor Gericht. Der Fluch der Karibik-Star hat seine Ex-Frau wegen Verleumdung angeklagt – dabei machen sich die beiden Schauspieler gegenseitig heftige Gewalt- und Missbrauchsvorwürfe. Nachdem Johnny inzwischen einige schlimme Aussagen getroffen hat, sitzt nun auch die Aquaman-Darstellerin im Zeugenstand. Jetzt führte Amber eine Situation aus, in der Johnny in alkoholisiertem Zustand gewalttätig geworden sein soll.

Vor Gericht erinnerte sich Amber an eine Situation, die 2013 im gemeinsamen Bahamas-Urlaub mit Johnnys Kindern Lily-Rose (22) und Jack (20) vorgefallen sein soll. Dabei behauptete die 36-Jährige, dass ihr damaliger Partner seine Trinkerei vor seinen Kids verbergen wollte, indem er den Alkohol in Kaffeetassen schüttete. Sie erklärte weiter, dass Johnnys Tochter zu weinen begann, als sie den Zustand ihres Vater bemerkt hatte – weshalb sie die heute 22-Jährige in den Arm genommen habe. "Johnny kam herein und wurde wütend. Er forderte Lily-Rose auf, zu gehen. Lily-Rose ging und sah mich weinend an. Und Johnny fing an, mich zu beschuldigen, ihn verraten zu haben", schilderte Amber vor dem Richter.

"Ich habe eigentlich versucht, Johnny zu schützen", behauptete Amber und erzählte weiter, dass der Hollywoodstar daraufhin gewalttätig geworden sei. "Er hielt mich fest und sagte mir, dass er mich verdammt noch mal umbringen könnte und dass ich eine Schande sei", führte sie aus und fügte hinzu, dass Johnny sie dabei am Hals gepackt habe.

Getty Images Amber Heard, Schauspielerin

Getty Images Johnny Depp im Gerichtssaal

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp, 2015

