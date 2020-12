Da haben sich wohl zwei gefunden! Die Influencerin Ischtar Isik (24) teilt fleißig niedliche Pärchenmomente mit ihrem mittlerweile Verlobten Tommy auf Social Media. Am Mittwoch verkündete die Beauty, dass die beiden sogar schon ihr Vierjähriges zusammen feiern! Von dramatischen Ereignissen wie Ischtars Hirn-OP bis hin zur freudigen Verkündung ihrer Verlobung hat das Paar schon einiges miteinander erlebt. Zum Jahrestag postete die 24-Jährige nun einen süßen Clip ihrer gemeinsamen Zeit im Netz, der das Herz ihrer Follower ganz offensichtlich zum Schmelzen brachte!

In ihrer Story auf Instagram scherzte die Berlinerin: "Seit vier Jahren muss ich es mit dem da aushalten", und zeigte dabei auf ihren Verlobten Tommy. Einige Minuten später veröffentlichte Ischtar den süßen Zusammenschnitt ihrer wohl schönsten Augenblicke zusammen als Liebespaar. Dieser zeigt die Turteltauben beim Blödeln im Auto, bei Videoanrufen während ihrer Fernbeziehung und schließlich auch den Antrag, den der Arzt ihr dieses Jahr im Oktober machte. Ihre Community schien den Beitrag zu lieben und hinterließ zahlreiche Kommentare: "Wenn ich keine Beziehung habe, die wie eure ist, dann will ich sie nicht", sowie "Ich hab ehrlich gerade Gänsehaut, das Video ist so wunderschön", schrieben die Fans unter dem Posting.

In einem Promiflash Interview im Jahr 2019 schwärmte Ischtar von ihrem Tommy, der ihr während ihres Krankenhausaufenthalts stets zur Seite stand. "Mein Freund war jeden Tag bei mir, obwohl er parallel in der Uni sein musste. Er ist dann immer zwischen Magdeburg und Berlin hin und her gependelt", erzählte sie im Interview.

Anzeige

Instagram / ischtarisik Ischtar Isik (rechts) mit ihrem Freund Tommy

Anzeige

Instagram / ischtarisik Ischtar Isik und ihr Verlobter Tommy, 2020

Anzeige

Instagram / Ischtarisik Ischtar Isik, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de