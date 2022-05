Endlich ist es klar! In diesem Jahr feiert Queen Elizabeth II. (96) ihr 70. Thronjubiläum. Anlässlich dieser Feierlichkeit sind landesweit große Veranstaltungen zu Ehren der Queen geplant. Lange Zeit war jedoch unklar, ob Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) dem Mega-Event beiwohnen werden – nun ist es jedoch klar: Harry und Meghan kommen mit ihren beiden Kindern zum Platinjubiläum!

Wie Sky News berichtete, bestätigte ein Sprecher der beiden nun, dass der Enkel der Queen gemeinsam mit seiner Frau und seinen Kindern Archie (3) und Lilibet nach England reisen wird. "Prinz Harry und Meghan, der Herzog und die Herzogin von Sussex, freuen sich und fühlen sich geehrt, mit ihren Kindern an der Feier zum Platinjubiläum der Queen im Juni teilzunehmen", heißt es demnach.

An einer Veranstaltung dürfen die beiden jedoch nicht teilnehmen: Bei der Parade "Trooping the Colour" versammelt sich die Royal Family traditionsgemäß auf dem Balkon des Buckingham Palace. Die Queen verkündete jedoch bereits, dass dieses Jahr nur Mitglieder dort erscheinen dürfen, die auch aktiv royale Aufgaben erfüllen – was auf Harry und Meghan nach ihrem Rücktritt nicht zutrifft.

