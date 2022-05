Sie hat kein Problem damit, ihre Gefühle offen zu zeigen! Schon in Folge eins der neuen Show Club der guten Laune legt Cora Schumacher (45) einen richtigen Seelenstriptease hin: Mit Mitstreiterin Theresia Fischer (30) sprach sie weinend über ihre Zeit an der Seite von Ralf Schumacher (46) und das selbstauferlegte Gefühl, im Rampenlicht nie gut genug zu sein. Cora erklärte Promiflash, wieso es für sie völlig normal ist, so intensiv über ihre Emotionen zu sprechen.

"Ich glaube, ich habe riesige Eier, man sagt auch Half Sack zu mir", witzelte Cora im Interview mit Promiflash. Das rühre von ihren 15 Jahren als Rennfahrerin her, in denen sie gelernt habe, sich durchzusetzen. Außerdem habe sie auch nichts zu verheimlichen: "Ich lebe jede Emotion in vollen Zügen aus, ob positiv oder negativ, und ich denke, das macht mich ein Stück weit auch aus." Das sei für das Model kein Zeichen von Naivität, sondern – im Gegenteil – eine positive Eigenschaft. "Ich lege das eher als gute Werte aus, die ich mir nicht nehmen lasse", stellte sie klar.

Dass Cora ihre Gefühle immer so offen zeigt, führte in der Show aber auch zu Streitigkeiten mit den anderen Promis. "Die größte Herausforderung war das Miteinander mit den anderen Kandidaten", erklärte sie gegenüber Promiflash. Man hinge eben 24/7 aufeinander und müsse sich irgendwie miteinander arrangieren.

Instagram / coraschumacher Cora und Ralf Schumacher, Mai 2022

Krick, Jens / ActionPress Cora Schumacher, ehemalige Rennfahrerin

Instagram / coraschumacher Cora und Ralf Schumacher, März 2022

