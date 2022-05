Kim Kardashian (41) trug erneut ein Kleid aus den 60ern. Bei der Met Gala, die vor wenigen Tagen in New York stattgefunden hat, verzauberte der Keeping up with the Kardashians-Star die Fotografen mit seinem glamourösen Outfit. Die Unternehmerin tauchte in einem glitzernden Kleid von Marilyn Monroe (✝36) auf dem roten Teppich auf. Aber nicht nur für die Veranstaltung selbst durfte sich die vierfache Mutter an dem Kleiderfundus der Stilikone bedienen. Auch zur After-Show-Party trug Kim ein Kleid von Marilyn!

"Um meinen Abend nach der Met zu krönen, hatte ich die Ehre, Marilyn Monroes Norman-Norell-Kleid anzuziehen, das sie 1962 bei den Golden Globes trug", verriet die 41-Jährige stolz auf Instagram. Sie betonte, was für eine Ehre es für sie war, die beiden Kleider der verstorbenen Schauspielerin tragen zu dürfen und somit ihre "innere Marilyn" ausleben zu können.

Kims Fans teilen ihre Freude jedoch nicht, sondern sind entsetzt. "Dieses Kleid ist ein wertvolles Stück Geschichte und hätte genau dortbleiben sollen, wo es hingehört", kommentierte eine verärgerte Followerin den Beitrag des TV-Stars. "Du sahst gut darin aus, aber das Kleid hat dadurch seinen Wert verloren. Sie hätten es dich nicht tragen lassen dürfen", äußerte ein weiterer User.

Getty Images Kim Kardashian auf der Met Gala 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian in ihrem Kleid für die Met-Gala-Aftershowparty

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian trägt ein Kleid von Marilyn Monroe

