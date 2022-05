Kanye West (44) nimmt Kim Kardashian (41) ihre Aussagen im TV übel. Im vergangenen Oktober hielt die Unternehmerin als Gastmoderatorin bei Saturday Night Live den in der Show üblichen humoristischen Eingangsmonolog. Dabei machte sie Scherze über ihre Mutter und dessen neuen Freund, sich selbst und Ex-Mann Kanye. Über die Aussagen über ihn war der Musiker offenbar zutiefst erzürnt. Besonders wütend war er über Kims Wortwahl bei ihren Sprüchen.

Aufgrund ihrer Bemerkungen vor Millionenpublikum herrschte zwischen den getrennten Eltern vier gemeinsamer Kinder Funkstille. In der aktuellen Folge ihrer neuen Show "The Kardashians" wird Kim von Kameras begleitet, während sie sich bei einem Spaziergang mit ihrer Schwester Khloé (37) Luft über die Situation macht. Die Reality-Bekanntheit kann Kanyes Unmut nicht nachvollziehen, da sie einfach nur Spaß gemacht habe. Mit einer Reihe von Komplimenten leitete Kim in ihrem Eingangsmonolog auf ihre Pointe hin: "Als ich mich also von ihm scheiden ließ, gab es dafür nur einen Grund – seine Persönlichkeit." Kanye störe sich an bestimmten Begriffen, die sie verwendet habe.

"Er ist verärgert darüber, dass ich den Grund für meine Scheidung genannt und das Wort 'geschieden' benutzt habe." Kanye hätte sich gewünscht, dass Kim von dem Einreichen der Scheidung spricht. "Und er war verärgert, dass ich auch sagte, er sei ein Rapper", fügte sie hinzu. Er habe zu ihr gesagt, dass er viel mehr als ein Rapper sei und es nicht glauben könne, dass sie diese Formulierung benutzt hat.

MEGA Kim Kardashian im Oktober 2021

Michael Reaves/Getty Images Kanye West im März 2022

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West im Februar 2020

