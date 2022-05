Jennifer Saro scheint sich noch etwas an ihren Mama-Alltag gewöhnen zu müssen. Im Oktober 2021 verkündete die YouTuberin, dass sie schwanger sei. Vergangenen Sonntag war es dann so weit und der Webstar durfte seinen Nachwuchs in den Armen halten. Um sich von der Geburt jedoch bestmöglich erholen zu können, legte die Beauty eine kleine Social-Media-Pause ein. Nun meldete sich Jennifer zurück und gab ein Mama-Update.

In ihrer Instagram-Story teilte die Influencerin mit ihrer Community einen Einblick in die ersten Tage nach der Entbindung. "Ich fühle mich auf jeden Fall wieder viel besser, seitdem ich zu Hause bin – für Haare waschen hat es aber noch nicht gereicht", scherzte die frischgebackene Mama. Langsam, aber sicher würden sie und ihr Sohn in ihren eigenen Rhythmus finden. Auch ihr Bauch sei mittlerweile schon etwas zurückgegangen. Während sie ihren Followern von ihrer ersten Woche als Mama berichtete, fiel Jennifer jedoch auf, dass sie es gar nicht mehr gewohnt ist, locker in die Kamera zu reden. "Ich bin richtig nervös. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen oder machen soll", gestand sie.

In ihrem Feed teilte Jennifer anschließend noch ein Bild, auf dem ihr Baby ihren Finger umklammert. "Die größte Liebe meines Lebens habe ich selbst zur Welt gebracht", schwärmte die Krass Klassenfahrt-Darstellerin. Ihren Post versah sie zudem mit dem Hashtag #kleinerpupskeks.

Instagram / jennifer.saro Jennifer Saro mit ihrem Baby, Mai 2022

Instagram / jennifer.saro Jennifer Saro und ihr Kind im Mai 2022

Instagram / jennifer.saro Jennifer Saro, Influencerin

