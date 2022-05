Haben Amber Heard (36) und Johnny Depp (58) überhaupt mit ihrer Beziehung abgeschlossen? Die Schauspieler führen einen wüsten Rosenkrieg – und werfen sich vor Gericht Missbrauch und körperliche Attacken vor. Aber empfindet das einstige Hollywood-Traumpaar wirklich nur abgrundtiefen Hass füreinander oder sind doch noch Gefühle mit im Spiel? Paartherapeutin Jana Förster hat sich den Prozess für Promiflash genauer angeschaut und vermutet: Amber und Johnny haben emotional noch keinen Schlussstrich gezogen.

"Ich fürchte, dass beide emotional noch sehr involviert sind. Das spürt man an der Emotionalität, wenn von der gemeinsamen Beziehung berichtet wird", analysierte die Heilpraktikerin für Paar-, Sexual- und Psychotherapie gegenüber Promiflash. Durch den andauernden Prozess und die ständige Konfrontation mit den Ereignissen in ihrer Beziehung sei es schwer, das Ganze zu verarbeiten. "Dieser ganze Prozess hat auch den Nebeneffekt, dass man sich enorm mit dem Ex-Partner und der Beziehung auseinandersetzt und so skurril es auch klingt, bleibt man so viel stärker in der Bindung, als wenn man mit dieser Zeit abschließen könnte", schilderte sie.

Aus diesem Grund vermutet die Sexpertin auch, dass Johnny und Amber längst nicht bereit für eine neue Beziehung sind. "Keiner von beiden macht den Eindruck, mit den Geschehnissen emotional aufgeräumt zu haben. Da wäre eine neue Bindung von vornherein belastet mit alten Gefühlen, die mitgebracht werden", führte Jana aus. Ohne professionelle Betreuung sei es der Expertin nach schwer, sich einem anderen Partner zu öffnen.

Getty Images Johnny Depp und Amber Heard, 2011 in London

privat Sexpertin Jana Förster

Getty Images Johnny Depp und Amber Heard bei der Vorführung des Films "The Danish Girl" 2015

