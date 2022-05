Melissa spricht offen über ihr stressiges Leben als Single-Mama! Im Rahmen der Kuppelshow Hochzeit auf den ersten Blick hatte die Influencerin ihren Mann Philipp geheiratet. Zunächst lief alles rosig bei den beiden – sie bekamen sogar ein gemeinsames Kind! Doch vor einigen Monaten gaben die zwei ihre Trennung bekannt: Sie wollen sich scheiden lassen! Seitdem teilen die Eltern immer wieder öffentlich gegeneinander aus. Ihr Sohn lebt heute hauptsächlich bei Melissa. Das ist für die Mama nicht immer leicht...

Im Rahmen einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram wollte ein Follower von ihr wissen, wie sie als Mutter ohne Partner klarkommt. Daraufhin antwortete Melissa ehrlich: "Neben Umzug, Kind und Vollzeitjob war ich etwas gestresst, nun ist aber alles wieder im Lot. [...] Ich glaube, jede gute Mami kommt mal mit ihrem Kind an ihre persönliche Grenze – egal, ob mit oder ohne Partner." Weiter erklärte sie: "Ich finde es dabei nur wichtig, sich das aktiv auch einzugestehen und zu schauen, was man an der Situation verbessern kann." Sie habe aber grundsätzlich viel Geduld mit ihrem "kleinen Muck".

Wie sieht es denn bei Melissa an der Liebesfront aus? Wäre sie schon wieder bereit, einen neuen Mann kennenzulernen – und hätte sie überhaupt die Zeit dafür? Offenbar hat sie schon mit dem Gedanken gespielt! Denn auf die Frage hin, ob sie schon auf der Dating-App Tinder unterwegs war, erklärte sie: "War ich kurzzeitig, ja. Nun nicht mehr."

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa, bekannt durch "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa mit ihrem Sohn

