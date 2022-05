Erste Worte von Amber van den Elzen! Die Niederländerin belegte in der diesjährigen DSDS-Staffel den zweiten Platz. Im großen Finale konnte sie sich zwar zunächst gegen Melissa Mantzoukis und Gianni Laffontien durchsetzten – bei der zweiten Entscheidung musste sie sich jedoch gegen den Sieger Harry Marcello Laffontien geschlagen geben: Er bekam mehr Zuschaueranrufe. Wie geht es Amber mit dieser Entscheidung?

Im Interview mit Promiflash verriet die "Someone To You"-Interpretin: "Es geht mir so gut, ich bin so glücklich! Ich hätte niemals erwartet, dass ich die zweite Runde im Finale miterleben darf und dass ich diese ganze Reise bis hier mitmachen würde." Von Enttäuschung fehlt jede Spur – im Gegenteil: "Ich gönne es Harry so unglaublich, er ist verdammt gut und ein krasser Sänger." Sie sei stolz und gönne ihm den Sieg von ganzen Herzen.

2016 hatte Ambers Schwester Laura van den Elzen an der Show teilgenommen und ebenfalls den zweiten Platz belegt. "Es ist das perfekte Ergebnis: Wir haben jetzt dasselbe erlebt und sind jetzt beide Zweite geworden. Als ich mich beworben habe, hätte ich nie gedacht, dass ich ins Finale kommen würde", betonte die 20-Jährige. Auch Laura ist mit der gleichen Platzierung offenbar zufrieden: "Ich hätte natürlich gehofft, dass sie gewinnt, aber eben habe ich gedacht, dass wir ja beide so halb gewonnen haben und zusammen sind wir auf Platz eins."

Sowohl Amber als auch Laura, die sie vor Ort unterstützt hatte, sind ohne große Erwartungen in das Finale gegangen. "Es war alles offen: Da saßen vier gute Stimmen und vier starke Persönlichkeiten." Laura habe jedoch schon vermutet, dass es ihre Schwester und Harry weit schaffen, weil sie die meisten Fans auf Social Media haben.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Amber van den Elzen und Harry Laffontien im DSDS-Finale

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Amber van den Elzen im DSDS-Finale 2022

Anzeige

Instagram / lauravandenelzen Amber und Laura van den Elzen

RTL / Stefan Gregorowius Amber van den Elzen, DSDS-Zweite 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de